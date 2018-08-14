Rahip Brunson krizi Trump-Erdoğan arasındaki yanlış anlaşılmadan çıkmış

Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

Chulov bu iddiayı, ismini vermediği, Ankara’da yönetime yakın bir kaynağın aktarımlarına dayandırdı. Haberde, bu kaynağın aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında, İsrail’de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve rahip Andrew Brunson’la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

NATO Zirvesi’nde iki lider sohbet ederken görüntülenmişti.

Haberde bu iddia, “Ankara’daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi” ifadesiyle aktarılıyor. Gazetenin haberinde “Trump, Özkan’ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson’ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı. Erdoğan ise bunun yerine Brunson’ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alındı” ifadeleri kullanılıyor.

Guardian’a konuşan kaynak, görüşmenin NATO Zirvesi sırasında gerçekleştiğini söylerken, “Erdoğan, Trump’tan İsrail’de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi. Görüşmede sadece ikisi ve bir çevirmen vardı. Trump, ‘Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum’ dedi. Erdoğan ‘Tamam’ dediğinde ‘Bunun üzerinde çalışıyoruz’ demek istedi. Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ara seçimleri hesaba katması nedeniyle işleri karıştırdı” ifadesi kullanıldı.

NATO Zirvesi’nde Trump ve Erdoğan’ın diğer ülke liderlerinden ayrı yürüyerek sohbet etmesi uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Haberde Brunson’un serbest bırakılmasının Trump’ı destekleyen evangelistler için çok önemli olduğu, Pence’in meseleyi bu açıdan ele aldığı, Pence ve evangelistlerin, Brunson’un inançları nedeniyle tutuklandığını öne sürdüğü belirtildi.