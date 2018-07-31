banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96952
ALTIN
193.388
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4494
EURO
5.7438
600 Bin TL’lik büyük ikramiye sahibine kavuştu!
Son Dakika
600 Bin TL’lik büyük ikramiye...
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
GİRNE'DE YASA DIŞI BET OPERASYONU
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST YARGILANACAK
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı
GARDİYAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
banner282

Rahip Brunson hakkında flaş karar

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Mahkeme itirazı reddederek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi..

Rahip Brunson hakkında flaş karar

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Mahkeme itirazı reddederek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi..

31 Temmuz 2018 Salı 23:26
Rahip Brunson hakkında flaş karar

Rahip Brunson hakkında flaş karar

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunulmuştu. Mahkeme itirazı reddederek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi..

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunulmuştu.

Brunson'un avukatı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki 'ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı' kararının kaldırılmasını talep etmişti.

İTİRAZA RET

Talebi değerlendiren İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesiadli kontrol tedbirini gerektirici nedenlerde herhangi bir değişiklik bulunmadığından sanık müdafisinin adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talebinin uygun olmadığına, itiraza konu kararın düzeltilmesinin gerekmediğine hükmetti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararını itiraz üzerine değerlendiren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanık müdafisinin tüm adli kontrol kararlarının kaldırılmasına ilişkin talebi yerinde görülmediğinden reddine hükmetti. Böylece Rahip Brunson hakkındaki ev hapsi şeklindeki tedbir kararının uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız.' mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti..

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek katilleri! 11 aylık bebeği ve annesini katlettiler
Bebek katilleri! 11 aylık bebeği ve annesini katlettiler
Hulusi Akar: İnlerine gireceğiz...
Hulusi Akar: İnlerine gireceğiz...
Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var
Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var
PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı
PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Han'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Han'a tebrik telefonu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
LPG yüklü tanker duvara çarptı
LPG yüklü tanker duvara çarptı
ABD’li rahip Brunson’un “ev hapsi” devam edecek
ABD’li rahip Brunson’un “ev hapsi” devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim