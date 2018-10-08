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Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk

Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:43
Pul Müzesi'nde Tarihe Yolculuk

DÜNYA POSTA BİRLİĞİNE ÜYE 189 ÜLKENİN PULLARINDAN ÖRNEKLERİN YER ALDIĞI MÜZEDE KKTC’DEN DE PULLAR VAR

PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor. KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 179 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.

Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine aynı bölümde "İstanbul'un fethinin 500. yılı" konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikayesi anlatılırken, filateli sözlüğü ve terimlerinin tanımlarına da yer veriliyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Merkezin bodrum katında Çocuk Kulübü yer alıyor. Ebeveynlerin müzeyi gezerken çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanan kulüpte, mektup ve filateliyi tanıtmak için filateli ve eğlence kitaplarına, dokunmatik oyunlara ve çizgi filme yer verildi. Aynı katta toplantı ve konferanslarda kullanılması için 80 kişilik çok amaçlı salon da hizmet sunuyor.

PTT'nin kuruluşundan bugüne dek aldığı madalya ve diplomalardan oluşan sergi alanında kültür merkezi oluşturuldu. Düzenlenecek pul sergilerine materyal hazırlamak amacıyla atölye odası yapıldı. Merkezde ilk olarak 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan puldan günümüzü kadar basılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor.

Müzenin "Nostalji PTT Bölümü" olarak tasarlanan 3 odası, geçmişteki PTT iş yeri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk pullarının tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıklarımız, tarih olarak 7 farklı temada sergileniyor. "120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki pulların resim baskı ve renk örnekleri sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor.

 192 ÜLKENİN PULLARINDAN ÖRNEKLER VAR

Katlarda yer alan pul sergi alanlarında 32 adet dokunmatik ekran bulunurken, tüm pulların taranmış dijital görselleri de yer alıyor. Dünya Posta Birliğine üye 192 ülkenin pullarından örnekler merkezde sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilerek dönüştürülmesiyle yapılan PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

Son Güncelleme: 08.10.2018 15:48
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