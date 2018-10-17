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Pompeo Türkiye\'de... Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'yu Kabul Edecek

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, POMPEO İLE ESENBOĞA HAVALİMANI\'NDA GÖRÜŞECEK

Pompeo Türkiye\'de... Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'yu Kabul Edecek

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, POMPEO İLE ESENBOĞA HAVALİMANI\'NDA GÖRÜŞECEK

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:58
Pompeo Türkiye\'de... Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Pompeo\'yu Kabul Edecek
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, POMPEO İLE ESENBOĞA HAVALİMANI\'NDA GÖRÜŞECEK

Ankara, 17 Ekim 18 :ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye\'ye geldi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo\'yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan\'ın Moldova\'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı\'nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00\'da başlayacak.

(AA/RU/GÜL)
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