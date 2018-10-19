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Pompeo\'nun "kaşıkçı Cinayetinin Ses Kaydını Dinlediği" İddiası

ANKARA\'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ TEMASLARDA BULUNAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO\'YA, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN SES KAYITLARININ DİNLETİLDİĞİ VE KAYDIN DEŞİFRESİNİN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ 

Pompeo\'nun "kaşıkçı Cinayetinin Ses Kaydını Dinlediği" İddiası

ANKARA\'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ TEMASLARDA BULUNAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO\'YA, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN SES KAYITLARININ DİNLETİLDİĞİ VE KAYDIN DEŞİFRESİNİN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ 

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Pompeo\'nun
ANKARA\'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ TEMASLARDA BULUNAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO\'YA, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN SES KAYITLARININ DİNLETİLDİĞİ VE KAYDIN DEŞİFRESİNİN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "BAKAN POMPEO, KAŞIKÇI\'NIN ORTADAN KAYBOLMASINA İLİŞKİN NE BİR SES KAYDINI DİNLEDİ NE DE KAYDIN DEŞİFRESİNİ GÖRDÜ"
Washington, 19 Ekim 18 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda "öldürüldüğüne" ilişkin ses kayıtlarını Ankara ziyareti sırasında dinlediği iddia edildi.
Amerikan ABC televizyonunun bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, çarşamba günü Ankara\'daki temasları sırasında, Kaşıkçı\'nın öldürüldüğüne ilişkin ses kayıtlarının Pompeo\'ya Türk yetkililerce dinletildiği ve ABD Dışişleri Bakanı\'na kaydın deşifresinin de verildiği öne sürüldü.
Haberde, söz konusu yetkilinin aynı zamanda, Kaşıkçı\'nın Suudi Başkonsolosluğunda "8 dakika süren boğuşma sonunda boğularak öldürüldüğünü söylediği" iddiasında bulunuldu.
DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.
Nauert, "Bakan Pompeo, Kaşıkçı\'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ne bir ses kaydını dinledi ne de kaydın deşifresini gördü." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Cemal Kaşıkçı\'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." demişti.
Trump, Montana eyaletinde gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını yanıtlarken, onun öldürülmüş olabileceğini ve bunun sonuçlarının ağır olacağını ifade etmişti.
(AA/TUĞ/HÖ)

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