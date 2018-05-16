Poliskistik Over Sendromunun Nedeni Hormonal Dengesizlik Olabilir...

Doğurganlığı etkileyen yaygın bir rahatsızlık olan polikistikover sendromunun (PCOS), doğum öncesi maruz kalınan hormonal dengesizliğin sonucu olabileceği bildirildi.





Sonuçları "New Scientist" dergisinde yayımlanan araştırma, anne rahminde anti-Müllerian hormonuna (AHM) aşırı derecede maruz kalınmasının PCOS'yi tetikleyebileceğini gösterdi.





Bu hormonun PCOS hastası hamilelerde yüzde 30 daha yüksek olduğunu tespit eden Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsünde görevli uzmanlar, araştırmaları çerçevesinde gebe farelere AHM enjekte etti.





Hormon verilen farelerin yavruları büyüdüğünde, gebe kalamama ve seyrek yumurtlama dahil PCOS'nin birçok belirtisini gösterdiği kaydedildi.



PCOS'li farelerin, kadın hormonlarını kontrol altına almak için kullanılan tüp bebek ilacıyla tedavi edildiği ifade edilirken, insanlar üzerinde klinik çalışmaların bu yıl sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

PCOS'nin dünyada her 5 kadından birini etkilediği tahmin ediliyor.

Aşırı miktarda AHM'nin, testosteron seviyesini artıran beyin hücrelerini aşırı derecede uyardığı düşünülüyor.