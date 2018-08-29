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Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için ön başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 23.00'da tamamlanacak.

Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için ön başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 23.00'da tamamlanacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:57
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için ön başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 23.00'da tamamlanacak.

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için ön başvuru süresi 13 Ağustos'ta başlamıştı.

Kurban Bayramı tatili, başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşanması ve ön başvuru tarihlerinin uzatılması için gelen yoğun talepten dolayı ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos Cuma saat 23.00'a kadar uzatılmıştı.

PMYO'lara katılmak isteyen adayların işlemlerini 3 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

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