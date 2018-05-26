Polis ekip otosunda tecavüzü mahkemede anlattı!

Yaklaşık 5 ay önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen tutuklu sanık polis memuru S.E.'nin (27) yargılanmasına başlandı.

Beylikdüzü'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen polis memuru S.E. daha önceden tanıdığı P.T. ile sadece öpüştüğünü cinsel ilişkiye girmediğini savudu. P.T. ise yaşanan olaydan dolayı psikolojik olarak etkilendiğini ve tedavisinin devam ettiğini belirterek şikayetçi olduğunun söyledi. S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İLK DURUŞMA YAPILDI



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık polis memuru S.E. ile tutuksuz sanık polis memuru R.Y. hazır bulundu. Öte yandan müşteki P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da duruşmaya katıldı.



'KURBAN BAYRAMININ İLK GÜNÜ TANIŞTIĞIM BİRİYDİ'



Sanık S.E.ekip otosuyla görev yaptığı sırada müşteki P.T.'yi gördüğünü ve 'U' dönüşü yaptığını belirterek şunları söyledi:



'R.Y.'ye benim sağ tarafımda oturuyordu, ben aracı kullanıyordum. Ben 'U' dönüşü aldıktan sonra P.T. bir iki kez gülümser gibi bize baktı. Sanki bizim gelip gelmediğimizi kontrol eder vaziyetteydi. Bunun üzerine ben P.T.'nin yanında aracı durdurdum. Sağ ön camımı açtım. 'Naber, nasılsın?' dedim. P.T.' de bana 'Sağol iyiyim, sen nasılsın?' dedi. 2017 yılının Kurban Bayramı'nın ilk günü tanıştığım biriydi. P.T.'ye 'Gel gezelim' dedim. P.T.'de 'Tamam olur' diyerek sağ arka kapıyı açıp, aracın arkasına oturdu. Akabinde Marmara Mahallesi'nde bulunan ikametime doğru gittim. Giderken de P.T.'ye nereden geldiğini sordum. Taksim'den geldiğini söyledi.



Beylikdüzü'nden çok fazla gezilecek yerlerin olmadığını Gürpınar Sahili'nin güzel olduğunu ancak oranında kalabalık olduğunu belirtti. P.T. bana Gürpınar Sahili'ni sevdiği izlenimini verdi. Bu şekilde diyolog halindeydik. Bu sırada yolda P.T., R.Y.'ye hitaben 'Sen niye konuşmuyorsun' diye laf attı. R.Y. de 'Konuşmak zorunda değilim' dedi. P.T. biraz zaman geçtikten sonra evlerimizin nerede olduğunu sordu, bu sorusundan sonra ben sağ elimi arkaya doğru uzattım. P.T. elimi tuttu. Bir süre el ele tutuştuk. Ben araç kullandığım için elimi geri çektim. Aracı binamın önünde durdurdum. R.Y. 'ye 'Şarj aletimi alacağım' dedim. P.T.'ye 'İstersen sen de gel' dedim. P.T. ise 'Yok sağol' dedi. Şarj aletimi alıp geri geldim' dedi.



'SADECE ÖPÜŞTÜK, CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM'



Amacının Gürpınar Sahili'ne gitmek olduğunu savunan sanık S.E., 'Siteden çıktıktan sonra P.T. şu cümleyi kullandı; 'Aramızda ne yaşanırsa yaşansın aramızda kalacak, başkaları bana güvenmiyor olabilir ancak sen bana güvenebilirsin' dedi. Bu bana ilginç geldi. R.Y.ye baktım.R.Y. de tebessüm etti. Bu güvenle ilgili kurduğu cümle ile bir an kendisine güvendim. P.T.'den zarar gelmeyeceğine inandım. Kavaklı Sahili'ne yakın bir yerde durdum. P.T.'ye doğru döndüm, 'Yanına geleyim mi?' dedim. 'Gel' dedi. Ben de R.Y.'ye 'Ben arkaya geçiyorum' dedim. P.T.'nin yanına geçtim' diye konuştu. P.T. ile gözgöze geldiklerini, P.T.'nin peçete istediğini kaydeden sanık S.E., 'Neden?' diye sordum. Rujum üniformana bulaşmasın' dedi. R.Y.'den peçete istedim. P.Y. de 'Peçete yok' dedi. P.T.'nin peçeteyi beklediğini gördüm. R.Y.'den A4 kağıdı istedim. A4 kağıdını P.T.'ye verdim. P.T.' de bu kağıdı öperek kırmızı renk rujunu bu kağıda sildi. Daha sonra göz işaretiyle R.Y.'nin araçtan inmesini istedi. Ben de 'Gerek yok' diye cevap verdim. Sonra P.T. ile gözgöze gelerek öpüşmeye başladık. R.Y.'nin tam arkasındaydık. P.T.'nin eteğini çıkartmadım, kıyafetlerini çıkarmadım. Pantolonumun kemerini çözmedim. P.T. ile cinsel ilişkiye girmedim. Daha sonra araçtan indik. P.T. 'Burası neresi' dedi. Ben de 'Kavaklı Sahil' dedim. Yine aracı ben kullandım. P.T.'ye 'Seni nereye bırakalım' dedim. O da 'Aldığınız yerde bırakın beni' dedi. 'Tekrar görüşecek miyiz?' dedim. Bana cevap vermedi.Sessizleşti, farklı renge büründü. Kendisini 19 Mayıs Caddesi Kavaklı Halk Ekmekdeposunun önünde indirdim. Kafamda soru işaretleri oluştu.Tekrar geri döndüm. Müştekiyi rahat bir şekilde yürürken gördüm. Bir eliyle telefonla konuştuğunu, bir eliyle de saçını kıvırdığını ve güldüğünü gördüm. Bu şekilde müştekiyi biraz takip ettim. Aynı rahatlıkla yürüyordu. Müşteki ile zorla birlikte olmadım. Kendisine güvenerek öpüştük. Öpüşürken müştekinin rızası vardı. Bunun dışında birşey olmadı. Benim tek suçum güvenmekti. Sadece öpüştük, tecavüze uğramış gibi gitti şikayetçi oldu. Rızası dışında birşey yaşanmadı. Bu kişinin bana tuzak kurduğunu düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum' diye konuştu.





'BENİ İLK ARAYAN P.T.'DİR'Mahkeme Başkanı, ifadelerin farklı olduğunu söylemesi üzerine sanık S.E.,'İlk ifademi verirken baskı altındaydım. Gece görevden yeni çıkmıştım.karinesi vardır, ancak bunu ben meslektaşlarımdan göremedim. Bana hakaret ediyorlardı, ayakta bekletiyorlardı. 'Kamera var mı?' diye düşündüm. 'Demek kiyok ki bu şekilde davranıyorlar' dedim. Bu nedenle bu şekilde baskı altındaydım' diye cevap verdi. Sanık S.E., P.T. ile 2017 yılının'nın ilk günü gece vakti tanıştığını, P.T.'den numarasını istediğini belirterk, 'O da bana 'sen numaranı ver' dedi. Ben de numaramı P.T.'ye verdim. Telefonumu ilk araya kendisidir. Yaklaşık 10 gün konuştuk. Whatsaptan yazıştık. Daha sonra P.T. bir anda beni telefonda engelledi' diye konuştu.DİĞER SANIK POLİS MEMURU: CİNSEL OLARAK BİRLİKTE OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUMDiğer sanık R.Y. de , S.E. ile P.T.'nin olay günü samimi göründüklerini belirterek, 'Ben arkaya dönüp bakmadığım için müşteki ile sanık S.E.'nin cinsel olarak birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak müşteki bağırmadı. Yardım da istemedi. Gördüğüm kadarıyla S.E. müştekiyi zorlamadı. Yani rızasıyla öpüştüler. Daha sonra müştekiyi aldığımız yere yakın bir yere bıraktık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum' dedi.MÜŞTEKİ P.T.:BU OLAYDAN DOLAYI PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİMOlay günü gece saat 02.00'da kaldırımda yürüdüğünü, karşıdanarabası geldiğini gördüğünü vearabasının 'U' dönüşü yaparak yanında durduğunu anlatan müşteki P.T. de 'S.E. isimli sanık 'Seni eve bırakabiliriz' dedi. Bunu ısrar edercesine ikinci kez söyleyince aracınolduğuna güvenerek araca bindim. Arka koltuğa oturdum. S.E. 'Şarj aletimi alacağım, dönüşte de seni bırakırız hatta benim eve sen de gel' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Ben de kendisine 'Sen şarj aletini al gel beni eve bırakın' dedim. S.E. evden şarj aletini aldı. Evinin nerede olduğunu anlamadım. Karanlıktı. S.E. geri döndü yolumuza devam ettik, kısa bir mesafe sonra bir yerde S.E. aracı durdurdu yine nerede olduğumuzu anlamadım. Issız bir yerdi.S.E. arkaşına 'Ya ağabeyi dayanamıyorum' dedi. Bir anda arka kapıyı açarak yanıma geldi Bir anda üzerindeki silahının olduğu kemer gibi bir şeyi çıkardı. Benimle ilişkiye girdi' dedi.'Ben S.E. ile rızamla öpüşmedim, rızamla cinsel birliktelik yaşamadım' diyen P.T. 'Ben sanıklardan peçete ya da kağıt falan istemedim. Araçta güven ile ilgili konuşma da olmadı. Olaydan sonra ağlamaya başladım. Olay esnasında korktuğum için çok bağırmadım. Çünkü kendileri silahlılardı ve polislerdi . Korktuğum için çığlık atamadım. Zaten olduğumuz yer ıssızdı sadece 'Napıyorsunuz?' diyebildim. Sanıklar 'Seni nereye bırakalım' dediler. Ben de 'Nereden aldıysanız oraya bırakın?' dedim. Araçtan iner inmez 155'i aradım. İfademi verdim. Şikayetçiyim. Bu olaydan dolayı psikolojik olarak çok kötü etkilendim. Tedavim halen hastanede devam ediyor' ifadelerini kullandı. Soru üzerine P.T., sanık S.E.yi tanımadığını, yüzyüze ya da telefonla görüşmediğini daha önce S.E.'yi hiç görmediğini belirtti.HTS KAYITLARI İSTENDİSanık S.E.'nin kullandığı telefonun HTS kayıtlarının dökümünün istenmesine karar verensoruşturmayı yürüten kolluk birimine yazı yazarak mağdureden alınan kıyafetler ile ilgili DNA analizi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa istenmesine hükmetti. Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedenduruşmayı erteledi.İDDİANAMEİddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. iddianamede S.E.'nin 'Nitelikli cinsel' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de 'Nitelikli cinselsuçuna yardım etme' ve 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor