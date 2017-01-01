Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 07:02

Polis, Denizden Tek Tek Topladı

Polis, Denizden Tek Tek Topladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Polis, Denizden Tek Tek Topladı
Alçak saldırı sırasında denize sıfır konumda olan ünlü eğlence mekanında bulunan onlarca insan panikle denize atlayarak yaşamlarını kurtarmaya çalıştılar.


SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR
Alçak saldırı sırasında denize sıfır konumda olan ünlü eğlence mekanında bulunan onlarca insan panikle denize atlayarak yaşamlarını kurtarmaya çalıştılar. Deniz Polisi, denize atlayanları kurtarmak büyük mücadele verdi.
Beşiktaş Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı öğrenildi.

DENİZDEN TOPLANDILAR
Ortaköy’de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin En Net Görüntüsü İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin En Net...
OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY! OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY!
İyi ki Doğdun Barış Manço ! İyi ki Doğdun Barış Manço !
8 kişi gözaltında ! 8 kişi gözaltında !
Reuters: Saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reuters: Saldırıyı DEAŞ üstlendi!
Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin...

Haberi Oku