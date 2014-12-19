Polis Aracı Aramak İsteyince Böyle Protesto Etti

Araçta polisin arama yapmak istemesi üzerine sürücü Birol Sağlam ve araçtaki iki kadın buna karşı çıktı. Bu sırada kadınlardan biri aracı aramak isteyen polisleri soyunarak protesto etti. Sigortası olmayan aracı bağlamak isteyen polislere karşı çıkan 2'si kadın 3 kişi ve 6 çocuk yolu trafiğe kapadı. Takviye ekibin desteğiyle araçtakiler karakola götürülürken, araç bağlandı ve cezai işlem uygulandı. Bu arada yarım saati aşkın süre Trabzon–Gümüşhane yolu trafiğe kapalı kaldı.

Son Güncelleme: 19.12.2014 10:02