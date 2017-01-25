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25 Ocak 2017 Çarşamba 14:46

PKK/KCK'nın Sözde İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakalandı

PKK/KCK'nın Sözde İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakalandı
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PKK/KCK'nın Sözde İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, terörle mücadele ve istihbarat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olan ve polis tarafından uzun zamandır aranan Ahmet K, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tanınmamak için top sakal bırakıp saç stilini değiştirdiği belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet K.'nın sorgusu sürüyor.


 
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