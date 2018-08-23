PKK'ya Karadeniz'de son 3 ayda büyük darbe

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sonucu bölücü terör örgütünün Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi.

2 yıldır kararlılıkla yürütülen ve halktan büyük destek gören terör operasyonlarıyla örgüt mensupları kıskaca alınırken, darbe üstüne darbe yiyen terörist grup sıkışarak çözüldü.

Bu yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunluk kazanan operasyonlar sonucu Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2'si kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda lider kadrosu tamamen çökertildi

Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi.

Yakışır'ın ardından örgüt üyelerine liderlik yaptığı değerlendirilen ve aynı listede yer alan "Türk Tarık" kod adlı terörist de dün düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi. Gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun'un da ölü ele geçirildiği bu operasyonla örgütün Karadeniz'deki lider kadrosu tamamen çökertildi.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucu, örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri bitirilme noktasına geldi.

Hava ve kara destekli operasyonlar sürüyor

Bölgede 2 kişi oldukları ve 1'inin yaralı olduğu değerlendirilen teröristlerin etkisizleştirilmesi için güvenlik güçlerinin hava ve kara destekli operasyonları devam ediyor.

Geçen yıl Giresun kırsalında, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu açlığa ve zor şartlara dayanamayan 2 örgüt üyesi örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmuştu.