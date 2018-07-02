PKK'ya Haziran darbesi: 300 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG/PKK'ya Haziran'da yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 300 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın 6. ayında da ağır darbe vurdu.

1 ayda 300 terörist etkisiz hale getirildi

1-30 Haziran tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 19 güvenlik görevlisi şehit oldu. 1 sivilin yaşamını yitirdiği operasyon ve saldırılarda yaralanan 28 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Haziran'daki bu operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 300 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 412 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerinin de aralarında olduğu 80'i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçiğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha etti.

Yaz mevsiminde de teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Tunceli merkez kırsalında 2 Haziran'da etkisiz hale getirilen 7 teröristten 1'inin, terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu "Kurtay Rojova" kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi. Aynı gruptaki 2 teröristin ise İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nin "gri" kategorisindeki Erkan Ordu ve Ramazan Yasugey adlı örgüt mensupları olduğu tespit edildi.

Tunceli'de 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda ise İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nin "gri" kategorisinde bulunan "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol etkisiz hale getirildi. Erol'un, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayına karışmış olabileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 14 Haziran'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, sözde "Amed eyaleti Mazlum-Akdağ" bölge sorumlusu, "Aryen" telsiz çağrı adını kullanan "Dilovan Bahtiyat" kod adlı Fatih Kırtay ve "Dicle Hevirdar" kod adlı Rojbin Akyol etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince 28 Haziran'da Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde "gri" kategoride yer alan sözde "sorumlu" düzeydeki "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kandil teröristlere mezar oluyor

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor.

Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil'de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor.

Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son günlerde düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda, 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik harekatının bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.

Hükümet yetkilileri, operasyonların geçici olmadığı, bütün teröristler bölgeden temizlenene ve tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edeceği mesajını verdi. Türkiye'nin ısrarla Kandil üzerinde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son operasyonlarda çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.

Haziran ayındaki terör olaylarından bazıları

Geçen ay meydana gelen bazı terör olayları şöyle:

- PKK'lı teröristlerin 2 Haziran'da Irak'ın kuzeyinde askeri iş makinesine düzenlediği roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

- Terör örgütü PKK mensuplarının, yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine 3 Haziran'da düzenlediği saldırıda 3 asker şehit düştü, yaralanan 1 asker hastaneye kaldırıldı.

- Bingöl Yedisu'da, PKK'lı teröristler tarafından 8 Haziran'da düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, yaralanan 3 asker tedavi altına alındı.

- Şırnak'ta 9 Haziran'da terör örgütü PKK'ya operasyonda 1 polis şehit düştü, 1 asker yaralandı.

- Hakkari Çukurca'da 14 Haziran'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 asker şehit oldu, yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

- Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında 19 Haziran'da bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit düştü, yaralanan 3 asker tedavi altına alındı.

- Hakkari Çukurca'da 20 Haziran’da PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Bitlis'te 25 Haziran'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit düştü, 2 asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

- Ağrı Doğubayazıt'ta 26 Haziran'da AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi, terör örgütü PKK tarafından elektrik direğine bağlanıp başından vurularak öldürüldü.