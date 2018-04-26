PKK'ya ağır darbe...

PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü

Hakkari merkez kırsalında F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtında öldürülen 4 teröristten birinin örgütün sözde Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, '25.04.2018 günü İlimiz Merkez Kaymaklı ve Ördekli Köyleri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığıgörevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde; 26.04.2018 günü bölücü terör örgütümensuplarıyla çıkan çatışmada 1'i ölü, 1'i ağır yaralıolmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir.



