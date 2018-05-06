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PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırlasında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırlasında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:10
PKK'ya ağır darbe!

Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırlasında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı yaylası kırsalında düzenlediği terör operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda PKK'ya ait 2 sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Yaylası kırsal alanında tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada; 2 akü, 90 metre  el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 10 metre elektrik kablosu, 4lü pil bloğu, 25 pil, 1 akım ölçer cihazı,  40 koli bandı,  810 litre benzin, 32 litre motor yağı, 20 çakmak gazı, 1 set üstü ocak, 4 örgüt kıyafeti, 60 kilo bulgur, 30 kilo deterjan, 10 bidon çamaşır suyu, 300 kutu çeşitli konserve, 40 kilo tuz, 10 kilo makarna, 150 kilo un, 1 tavla, 1 satranç takımı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaPKK2Sığınak
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