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PKK'nın üst düzey yöneticisinin yakın koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisinin yakın korumalığını yapan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

PKK'nın üst düzey yöneticisinin yakın koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisinin yakın korumalığını yapan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:55
PKK'nın üst düzey yöneticisinin yakın koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisinin yakın korumalığını yapan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu kod adı ‘Mihyar Serdar' olan Muhammed D. isimli teröristin Kayseri'de olduğu tespit edildi. Muhammed D.'nin, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye'de silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği, ayrıca terör örgütü içerisinde Suriye'de Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren ‘Garo' kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

2016 yılında illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü mensubu Muhammed D., ekiplerin düzenlediği başarılı operasyonda gözaltına alındı. 

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