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PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi.

PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi.

03 Haziran 2018 Pazar 20:28
PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi.

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu 'Kurtay Rojova' kod adlı Kaniar Müslim olduğu bildirildi.

Tuncel Valiliğinden yapılan açıklamada, dün, kent merkezi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen PKK'lı 7 teröristin iki F-16 savaş uçağı ile etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' olan 'Kurtay Rojava' kod adlı terörist Kaniar Müslim'in yer aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist grubun, 21 Nisan 2018'de Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü MehmetÖzdemir'i şehit eden grup olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve bir sığınakta arama yapıldığı belirtilerek, aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

'5 el bombası, 2'şer kalaşnikof piyade tüfeği, el telsizi, el dürbünü, birer kanas keskin nişancıtüfeği, M-16 piyade tüfeği, tabanca, şemsiye, sırt çantası, panço, 203 kaleşnikof mühimmatı, 11 bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 14 şarjör, 1 kilogram kına, 100 bazlama, 40 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur, 10 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram salça, 34 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme.'

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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