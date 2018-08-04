banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Güzelyurt’ta su hırsızlığı
GÜZELYURT’TA SU HIRSIZLIĞI
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
36 yaşında hayatını kaybetti
36 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner282

PKK'nın iki kilit ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün İstanbul eylemlerini organize etmekle görevli kilit isimleri yakalandı.

PKK'nın iki kilit ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün İstanbul eylemlerini organize etmekle görevli kilit isimleri yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
PKK'nın iki kilit ismi İstanbul'da yakalandı

PKK'nın iki kilit ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün İstanbul eylemlerini organize etmekle görevli kilit isimleri yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün İstanbul eylemlerini organize etmekle görevli Seyhan Ç. ve Diyarbakır'dan gelerek örgüte eleman kazandırmaya çalışan Ferda Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında PKK'lı 2 kilit isme yardım ve yataklık eden 6 kişi de yakalandı.

Düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre terör örgütünün İstanbul'daki eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Seyhan Ç. isimli kadını takibe alan polis, operasyon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda Seyhan Ç. ve ona yardım ve yataklık eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.


Operasyonu genişleten ekipler gözaltına alınan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek örgüte eleman kazandırmaya çalışan Ferda Y. isimli kadını gözaltına aldı. Ferda Y.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından arama kaydının bulunduğu belirtildi. PKK'nın iki kadın kilit ismi Ferda Y. ve Seyhan Ç.'ye yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de operasyonun devamında yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Seyhan Ç., Ferda Y., T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu
Ceza makbuzunu gören aracının başına koştu
K.Maraş’ta korkutan deprem!
K.Maraş’ta korkutan deprem!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki
TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Dış Politikada “100 Günlük Hedefi“...
TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Dış Politikada “100 Günlük Hedefi“...
TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dış Politikada “100 Günlük Hedefi“nde Kıbrıs Konusu... “Çabaların Rum Tarafının Tutumu Yüzünden Sonuçsuz Kalması Işığında Farklı Bir Süreç İçin Çalışılacak”
TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dış Politikada “100 Günlük Hedefi“nde Kıbrıs Konusu... “Çabaların Rum Tarafının Tutumu Yüzünden Sonuçsuz Kalması Işığında Farklı Bir Süreç İçin Çalışılacak”
"Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"
"Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"
18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında
18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında
"Hedef Süre" uygulaması yargıya hız verecek
"Hedef Süre" uygulaması yargıya hız verecek
Savunma sanayisinde yeni projeler başlatılacak
Savunma sanayisinde yeni projeler başlatılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim