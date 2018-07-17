PKK'lı Teröristlerle Çatışma Çıktı, Bölgeye Takviye Birlikler Sevk Edildi

Son dakika...Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi.

MEHMETÇİK, PKK'LI TERÖRİSTLERİ KISKACA ALDI

Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri BakanlığıTerörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist, "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede operasyonları sürdüren güvenlik güçleri, grubu kıskaca aldı.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE ASKERİ BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi.

TESLİM OLUN ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERİLDİ

Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçleri PKK'lı teröristlere "Teslim olun" çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi.

BAŞINA 1 MİLYON ÖDÜL KONULAN TERÖRİST DE GRUPTA

6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de, başına 1 milyon lira ödül konulan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.