PKK'lı Teröristler Kuzey Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı: 3 Askerimiz Şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinden PKK'lı teröristlerce güdümlü füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. 3 askerin şehit 1 askerinde yaralandığı saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLER IRAK'IN KUZEYİNDEN GÜDÜMLÜ FÜZE İLE SALDIRDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterleŞemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıdan sonra teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin yarın Hakkari'de düzenlenecek askeri tören düzenleneceği ardından naaşlarının toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği belirtildi.

GENELKURMAY: 3 ŞEHİT 2 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında sınıra sıfır bölgede yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristlerin tanksavar ile düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit 2 askerin de yaralandığını bildirildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"03 Haziran 2018 tarihinde Hakkari bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."