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PKK ile ittifaka isyan

CHP’ve İYİ Parti'nin HDP üzerinden PKK ile kurduğu kirli ittifak, seçmende büyük rahatsızlığa neden oldu. CHP, terör örgütünün bölücü hayalini seçim vaadi yaptı. İYİ Partili aday, 'Birlikteyiz” mesajı verdi. Taban, 3-5 oy uğruna eli kanlı teröristlerle kol kola girilmesine tepkili.

PKK ile ittifaka isyan

CHP’ve İYİ Parti'nin HDP üzerinden PKK ile kurduğu kirli ittifak, seçmende büyük rahatsızlığa neden oldu. CHP, terör örgütünün bölücü hayalini seçim vaadi yaptı. İYİ Partili aday, 'Birlikteyiz” mesajı verdi. Taban, 3-5 oy uğruna eli kanlı teröristlerle kol kola girilmesine tepkili.

01 Haziran 2018 Cuma 08:28
PKK ile ittifaka isyan

PKK ile ittifaka isyan

CHP’ve İYİ Parti'nin HDP üzerinden PKK ile kurduğu kirli ittifak, seçmende büyük rahatsızlığa neden oldu. CHP, terör örgütünün bölücü hayalini seçim vaadi yaptı. İYİ Partili aday, 'Birlikteyiz” mesajı verdi. Taban, 3-5 oy uğruna eli kanlı teröristlerle kol kola girilmesine tepkili.

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta duyurduğu seçim beyannamesinde, yerel yönetimlere ‘özerklik' vaadinde bulunarak Kandil'e göz kırptı. Örgütten cevap gecikmedi. PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığıyla 'CHP'nin bizimle aynı çizgiye gelmesi sevindirici” mesajı verdi. HDP eş başkanı Prvin Buldan , CHP'nin özerklik vaadinden memnuniyet duyduklarını söylerken diğer eş başkan Sezai Temmelli “CHP için büyük bir adım” sözleriyle sevincini dile getirdi. 

ORTAK HAREKET PLANI

Proje parti İP kanadında da, teröri destekçileriyle işbirliği gizlenmiyor. İYİ Parti ve HDP'li vekil adayları basın önünde, “Birlikte hareket edeceğiz” açıklamaları yapıyor. Gaziantep'te İP'li adayların HDP'li adaylarla sarmaş dolaş verdikleri poz, parti tabanında büyük rahatsızlığa sebep oldu. İP'in Gaziantep milletvekili adayları PKK'nın uzantısı partinin seçim bürosunu ziyaret etti. Burada, HDP'nin adayı Mehmet Karayılan'a sarılan İP'li Can Tuğsuz, “İnşallah ikinci turda hep beraber olalım” diyerek proje ortaklığı ilan etti. 

DEMİRTAŞ SEFERBERLİĞİ

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Muhalefet, terör örgütüyle kirli ittifakı 'demokrasinin güzelliği' maskesiyle saklamaya çalışırken bir taraftan da terör soruşturmasından tutuklu Demirtaş'ı kurtarmak için söz birliği etmiş durumda. Hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener ekran ekran gezip 6-7-8 Ekim olaylarının faili Demirtaş için ‘tahliye' talep ediyor. 

TABANDAN KİRLİ İTTİFAKA TEPKİ

Terör örgütüyle yakınlaşmaya, CHP'de ulusalcı kanat çok sert tepki gösterdi. Milliyetçi söylemlerle MHP'den oy koparmaya çalışan İP'de de takke düştü kel göründü. PKK'nın uzantılarıyla verilen ittifak görüntülerinin İP'te yol açtığı isyan gün gectikçe büyüyor. 

İP'Lİ HDP'Lİ SARMAŞDOLAŞ

Milliyetçi duyguları kullanarak MHP tabanıdan oy almaya çalışan İP'in ipi pazara çıktı. İP ile PKK'nın siyasi kanadı HDP aarsındaki kirli ittifak Gaziantep'te sergilenen tabloyla bir kez daha ilan edilmiş oldu. İP adayı Can Tuğsuz'un HDP' adayı Karayılan ile kucaklaşarak “İnşallah birlikte hareket edeceğiz” demesi İP tabanındaki rahatsızlığı zirveye çıkardı.

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