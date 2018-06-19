banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93078
ALTIN
196.174
DOLAR
4.7686
STERLİN
6.2805
EURO
5.5005
En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü!
En çok yağış alan bölgeler.
18 Haziran çekilişi devretti
18 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
banner282

PKK'dan hain saldırı

Şırnak'ta yola döşenen EYP infilak ederken 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Devam eden operasyonda 1 asker daha şehit oldu.

PKK'dan hain saldırı

Şırnak'ta yola döşenen EYP infilak ederken 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Devam eden operasyonda 1 asker daha şehit oldu.

19 Haziran 2018 Salı 12:11
PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı

Şırnak'ta yola döşenen EYP infilak ederken 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Devam eden operasyonda 1 asker daha şehit oldu.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. 

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.


BİR ACI HABER DAHA

banner277

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi..
Türkiye Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi..
Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu?
Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu?
Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar...
Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar...
Adalar'a elektrikli fayton geliyor...
Adalar'a elektrikli fayton geliyor...
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!
İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti
İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi
Leyla Lydia Tuğutlu'nun Bikini Fotoğrafı 1 Saatte 55 Bin Beğeni Aldı
Leyla Lydia Tuğutlu'nun Bikini Fotoğrafı 1 Saatte 55 Bin Beğeni Aldı
Münbiç'te devriye görevi başladı
Münbiç'te devriye görevi başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim