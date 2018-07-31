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PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerin eşi ve yaralanan 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerin eşi ve yaralanan 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2018 Salı 20:52
PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı

PKK'dan asker ailesine bombalı saldırı

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerin eşi ve yaralanan 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Hakkari Yüksekova'da asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) infilak etti.

Askerin eşi olay yerinde hayatını kaybetti, 11 aylık bebeği ise ağır yaralandı. 

Hastanede tedavisi devam eden yaralı bebek kurtarılamadı. 

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