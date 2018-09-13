banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93807
ALTIN
240.233
DOLAR
6.1928
STERLİN
8.1050
EURO
7.1943
EL-SEN Zamları Ve KIB-TEK’e Yatırım Yapılmamasını Protesto Etmek İçin Grevde…
EL-SEN’İN ÖNERİLERİ
Çevre Koruma Dairesi, Geçen Ay 159 İşyerini Denetledi, 23 Ceza Kesti
23 İŞYERİNE CEZA
Yeni Büyükelçi Ali Murat Başçeri
YENİ BÜYÜKELÇİ ALİ MURAT BAŞÇERİ
Harmancı: “Süper Çocuklara Sahip Çıkmalıyız”
HARMANCI: “SÜPER ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
banner282

Piyasalar Merkez Bankalarını Bekliyor

Piyasalar Merkez Bankalarını Bekliyor

13 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Piyasalar Merkez Bankalarını Bekliyor

Küresel piyasalar Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararlarını beklerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 0,1 azalarak 1,5 yılın ardından ilk kez düşüş kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise tahminler doğrultusunda ticaret endişeleri dile getirildi.

Raporda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da yaptığı konuşmada "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybetti, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 geriledi.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları öncesinde avro/dolar paritesi 1,1550-1,1650 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin yüzde 0,1 gerilemesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı. Analistler, bugün ECB ve BoE'den faiz değişikliği beklemediklerini kaydederek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti. ECB'nin, bu toplantıda daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapmasının beklendiğini ifade eden analistler, açıklanacak projeksiyonda büyüme beklentilerinin hafif aşağı çekilebileceğini dile getirdi.

Hafta başından bu yana arz yönlü endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 4 ayın ardından ilk kez 80 doların üzerini test etti. Bugün Asya piyasalarında yüzde 0,5 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 79,3 dolar seviyesinde dengelendi. Japonya'da açıklanan ÜFE verisinin yıllık yüzde 3 artışa karşın beklentilerin altında kalması sonrasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, bugünkü TCMB'nin faiz kararı öncesinde döviz kurlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi ise dün yüzde 0,18 değer kaybederek günü 92.227 puandan tamamladı. Dolar/TL, 6,33'ün altını görmesinin ardından şu dakikalarda 6,3650 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün merkez bankalarının faiz kararlarının yanında ABD'nin enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

 

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB PPK faiz kararı

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı

15.30 ABD, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

 

Son Güncelleme: 13.09.2018 14:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
T.C. Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 24'e Yükseltti
T.C. Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 24'e Yükseltti
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
Türkiye’de Döviz İle Kira Sözleşmesi Yapılamayacak
Türkiye’de Döviz İle Kira Sözleşmesi Yapılamayacak
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelilerinden 5’i Tutuklandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelilerinden 5’i Tutuklandı
Mit, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiye'den Getirtti
Mit, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiye'den Getirtti
Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
“12 Eylül Darbesi Dışarıdan Desteklendi“
“12 Eylül Darbesi Dışarıdan Desteklendi“
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim