Pitbullu fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanının da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozanİlçe Emniyet Müdürlüğüekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'taki 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddiasıyla aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O.'nun da bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Yine operasyon kapsamında ele geçirilen biri kurusıkı tabanca ile 3 adet tüfek ve bir miktar paraya da el konuldu.

Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek burada pitbull cinsi köpekle korkutularak kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi.