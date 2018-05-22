Pilotun Soğukkanlılığı Kazayı Önledi!

Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Saudia Havayolları adına Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağının Kaptanı Ümit Atlatırlar, ön tekerlekleri açılmayan uçağı burnu üzerine indirerek, dev uçağı pistte tuttu ve kazanın büyümesini engelledi. Kaptan, uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan yara almadan tahliye olmasını sağladı.



Onur Air açıklamasına göre, Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hidrolik arızası meydana geldi.



Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, büyük bir soğukkanlılıkla ön tekerlekleri açılmayan uçağı, yedek meydan olan Cidde’ye Uçuş Operasyon Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon çerçevesinde zorunlu iniş prosedürlerini sorunsuz uygulayarak burun üzeri indirdi.



Kaptan uçağı pist içerisinde tutmayı başararak, 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan burnu kanamadan tahliye olmasını sağladı.



HAVADA TUR ATTILARUçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmek amacıyla havada 3 saate yakın tur atarak ön tekerlekleri manuel olarak açmayı denedi. Sonrasında iniş kararı alan kaptan, ön tekerlekleri açılmadan TC-OCH kuyruk tescilli Airbus 330’u yerel saatle 21.50’de piste indirmeyi başardı.Uçağı dik açıyla pist içerisinde tutmayı başaran ve pistten çıkmadığı için harici başka hasar oluşmayan uçaktan, yolcular kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, uçakta yaralanan olmadı.