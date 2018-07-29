Pepe için henüz teklif yok

Beşiktaş’ın Portekizli savunmacısı Pepe’nin Wolverhampton’a transfer edileceği iddia edilirken, Beşiktaş’a henüz bu futbolcuyla ilgili herhangi bir teklif gelmedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta birçok futbolcuya teklif gelirken, son olarak Pepe’nin İngiltere’ye transfer olduğu iddia edildi.



Pepe için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın ilgilendiği, hatta transferin tamamlandığı iddia edilirken, kulübe şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcuyla ilgili olarak Wolverhampton’ın kendilerine teklifte bulunmadığını belirtirken, Pepe için yapılacak teklifin, değerlendirmeye alınabilecek seviyede olması gerektiğinin de altını çizdi. Atiba’yla yapılan anlaşmanın da tamamlandığı ifade edilirken, bu futbolcuyla 1+1 yılık sözleşmeye imza atılacak.