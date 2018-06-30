Pelin Akil-Anıl Altan'ın romantik tatili

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, sıcak su havuzundaki romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pelin Akil ile Anıl Altan, setten arta kalan zamanları gezmeye ayırıyor...

Daha önce dünyanın bir çok ülkesine giden çift, geçtiğimiz günlerde İsviçre'deydi. İkili, Lucerne Gölü manzaralı Bürgenstock Resort adlı tatil köyüne gitti.

Sıcak havuza giren Pelin Akil ve Anıl Altan, fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, "Ne çabuk #tbt oluyor güzel anılar. Bence en güzel #tbt olmaya aday bu fotoğraflar, sizce?" notunu düştü.