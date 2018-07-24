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Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen

Sigaradan etrafa yayılan dumanın, 250 toksik, yaklaşık 70 kanserojenik kimyasal madde barındırdığı bildirildi.

Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen

Sigaradan etrafa yayılan dumanın, 250 toksik, yaklaşık 70 kanserojenik kimyasal madde barındırdığı bildirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:52
Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen


 Sigaradan etrafa yayılan dumanın, 250 toksik, yaklaşık 70 kanserojenik kimyasal madde barındırdığı bildirildi.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Argüder, sigaranın, kullanıcının yanı sıra çevresinde bulunanları da etkilediğini belirtti.
Sigara içmediği halde kişinin, başka kişilerin sigara içmesinden ötürü istemsiz sigara dumanına maruz kalması olan pasif etkilenimin zararlarına dikkati çeken Doç. Dr. Argüder, şöyle konuştu:
"Pasif etkilenimde maruz kalınan dumanı, 'ikinci el sigara dumanı' olarak tanımlıyoruz. İkinci el sigara dumanı çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Bunların 250'si toksik ve yaklaşık 70'i kanserojeniktir. İkinci el sigara dumanı, 'ana akım dumanı' ve 'yan akım dumanı' olarak 2 çeşit duman içerir. Bunlardan 'ana akım dumanı', sigara içen kişinin etrafa nefesiyle verdiği dumanı içerirken, 'yan akım dumanı' sigara kendi kendine yanarken sigaranın kağıdından ve filtresinden çıkan dumandır.
İncelemelere göre, yan akım dumanındaki zehirli ve kanserojen maddeler ana akım dumanından daha fazla. Yanan sigaradan uzaklaşıldığında ise bu maddelerin konsantrasyonları azalıyor."
"21 MİLYON KİŞİ EVDE SİGARA DUMANINDAN ETKİLENMEKTEDİR"
Pasif etkilenimin, evde başta anne-babanın ya da diğer bireylerin sigara içmesi, iş yeri ortamında, restoranlarda ya da arabada sigara içilmesiyle gerçekleştiğini aktaran Argüder, "Dünya çapında oldukça önemli bir problem olan pasif etkilenimin, çocukların ve sigara içmeyen yetişkinlerin 3'te 2'sinin maruziyetini neredeyse kaçınılmaz kılmaktadır." diye konuştu.
Emine Argüder, sigara dumanına maruziyetin çok sayıda hastalığa ve ölüme neden olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye'de yakın zamanda yapılan incelemelerde, toplumun yaklaşık yüzde 38,3'ü (yaklaşık 21 milyon kişi) evde sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. Bunların da yaklaşık 11,5 milyonu sigara içmeyen kişilerdir.
Pasif etkilenim başta solunum yolları olmak üzere hem çocukta, hem erişkinde tüm sistemleri etkilemektedir. 2016'da yapılan bir çalışmada, pasif etkilenim yaklaşık 884 bin ölüme neden olmuştur."
"DUMANA MARUZ KALAN ÇOCUKTA BEYİN TÜMÖRÜ RİSKİ ARTIYOR"
Anne ve babası sigara içen çocukların sağlık durumlarının gebelik döneminden başlayarak ilerleyen yaşam yıllarına kadar olumsuz etkilendiğini vurgulayan Argüder, anne karnında sigara dumanına maruz kalmanın, düşük riski, ölü doğum, doğum ağırlığında azalma, yarık damak-dudak sorunu, endokrin fonksiyonlarda bozulma, düşük akciğer fonksiyonları, hırıltılı solunum ve astım riskinde artış, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskini arttığını söyledi.
Doç. Dr. Argüder, çocukluk döneminde maruziyetin ise astım, akciğer enfeksiyonu ve orta kulak enfeksiyonu riskini önemli ölçüde yükselttiğine dikkati çekti.
Çocuklarda yılda yaklaşık 6 milyon alt solunum yolu enfeksiyonu görüldüğünü, bu vakalardan 379 bininin ise kurtarılamadığını ifade eden Argüder, "Bu çocukların ileride sigara bağımlılığı geliştirme, kalp-damar hastalığı ve lösemi, lenfoma ve beyin tümörü riski artmıştır." uyarısında bulundu.
Emine Argüder, erişkinlerde pasif etkilenimin, koroner kalp hastalığı, akciğer kanseri, felç ve KOAH riskini yükselttiğini anlattı.
Pasif etkilenimin derecesinin, içici sayısı, duman miktarı, iç ortamın boyutu, havalanma özelliği ve maruziyet süresine bağlı olduğunu anlatan Argüder, pasif etkilenimin, ortam havasında nikotin gibi duman bileşenlerinin ya da maruz kalan kişilerde kanda ya da vücut sekresyonlarında nikotin, kotinin, CO ve tütüne özgü kimyasallar ölçülerek değerlendirildiğini ifade etti.
Öte yandan, Türkiye'de özellikle son 15 yılda sigara içme oranlarının önemli ölçüde düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Emine Argüder, ancak hala erkeklerin yüzde 40,1'inin, kadınların ise yüzde 13,3'ünün sigara içtiğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 13:02
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