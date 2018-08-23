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Partizan-Beşiktaş maçı 21.30'da TRT 1'de

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Beşiktaş’ın bu akşam Partizan’la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maçı saat 21.30’da TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Partizan-Beşiktaş maçı 21.30'da TRT 1'de

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Beşiktaş’ın bu akşam Partizan’la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maçı saat 21.30’da TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:48
Partizan-Beşiktaş maçı 21.30'da TRT 1'de

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Beşiktaş’ın bu akşam Partizan’la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maçı saat 21.30’da TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Beşiktaş’ın bu akşam Partizan’la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maçı saat 21.30’dan itibaren TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

Partizan'ın yenilgisi yok

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Quanesma, Tolgay(Necip), Oğuzhan, Caner, Larin

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