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Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekildi.

Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekildi.

20 Mayıs 2018 Pazar 15:47
Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!

Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekildi.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Kura sonucunda pusulanın 1. sırasında Cumhur İttifakı yer alırken, Millet İttifakı ise 6. sırada yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI - 1

HÜDA-PAR - 2

VATAN PARTİSİ - 3

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - 5

MİLLET İTTİFAKI - 6

İTTİFAKLARIN KURA ÇEKİMİ

CUMHUR İTTİFAKI:

AK Parti - 1

MHP - 2

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MİLLET İTTİFAKI

CHP - 1

Saadet Partisi - 2

İYİ PARTİ - 3

PUSULADA YER ALMADILAR

Seçime AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 11 siyasi partinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP ile "Millet İttifakı"na destek veren DP, seçimlere tek başına katılmama kararı aldığı için oy pusulasında yer almayacak.

Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI İLK SIRADA, MİLLET İTTİFAKI SON SIRADA

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre, listenin ilk sırasında "Cumhur İttifakı", son sırasında ise "Millet İttifakı" yer alacak.

Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan girecek.

İTTİFAKLAR İÇİN AYRI ÇEKİM

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi. Buna göre, oy pusulasının birinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kurada, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı.

Oy pusulasının altıncı sırasındaki "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada bulunacak.

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