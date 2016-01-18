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Parmak Bitiren Emzik Davası

Minik Ayşe 6 aylıkken, 30 Haziran 2012 günü, emzik klipsi (elbiseye tutturulan emzik askısı, bağı) yüzünden sağ orta parmağı kesildi.

Parmak Bitiren Emzik Davası

Minik Ayşe 6 aylıkken, 30 Haziran 2012 günü, emzik klipsi (elbiseye tutturulan emzik askısı, bağı) yüzünden sağ orta parmağı kesildi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 08:17
Parmak Bitiren Emzik Davası
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PARMAK BİTİREN EMZİK DAVASI 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya, Mehmet-Mehtap Kaba çiftinin 3 yaşındaki kızları Ayşe Mina Kaba’nın yaşadığı talihsiz kaza sebep oldu.

Minik Ayşe 6 aylıkken, 30 Haziran 2012 günü, emzik klipsi (elbiseye tutturulan emzik askısı, bağı) yüzünden sağ orta parmağı kesildi. Tedavi sürecinde tam 3 ameliyat geçirmek zorunda kalan küçük kızın emzik klipsiyle kesilen parmağı, buna rağmen yüzde 70 oranında işlevini yitirdi. Aile şikâyetçi olunca, emzik askılarını satan şirketin müdürü Abdülkadir Usta’ya “taksirle yaralamaya sebebiyet vermek” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, bebek için üretilen emzik askısında kullanılan metal parçayla ilgili kullanma talimatında kesici özelliği olduğuna dair uyarı bulunmadığı anlatıldı.

‘10 YILDIR SATIYORUZ’

Sanık Abdülkadir Usta ise ifadesinde, emzik askısını ithal ettiklerini belirtti.
Emzik klipsini 10 yıldır sattıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını iddia eden Usta, metalin kesici özelliği olmadığını, kullanma talimatında ürünün nasıl kullanılması gerektiğinin yazılı olduğunu, ürünü de TSE ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ithal ettiklerini söyleyerek suçlamaları reddetti.

NUMUNELER ‘PLASTİK’

Bilirkişi incelemesinde ise, Tayvan’dan ithal edilen tüm numunelerin plastik ve zararsız olduğu belirtildi. Küçük kızı yaralayan klips aparatı ürününe ise test yapılmadığına dikkat çekilen raporda, özetle şu tespitler yer aldı:

“Satılan ürüne test yapılsaydı, aparatın kesici olduğu belirtilecek ve firmaya kullanmaması gerektiği söylenecekti. Kullanım kılavuzunda da klipsin kesici olabileceğine dair ibare yoktur. TSE’nin zorunlu tuttuğu testlerde asıl ürün yerine farklı nitelik ve kullanım amacı olan materyal gönderen, kullanım talimatında metal kıskaç ile ilgili uyarıcı ifadeye yer vermeyen davalı Abdülkadir Usta yüzde 70 kusurlu bulunmuştur.”

Ailenin açtığı 210 bin TL’lik tazminat davası ise sürüyor.




Son Güncelleme: 18.01.2016 08:20
Anahtar Kelimeler:
Parmak Bitiren Emzik Davası
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