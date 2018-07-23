banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95305
ALTIN
186.535
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2077
EURO
5.5556
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Parkta tacizciye meydan dayağı

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılarak polise teslim edildi.

Parkta tacizciye meydan dayağı

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılarak polise teslim edildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:12
Parkta tacizciye meydan dayağı

Parkta tacizciye meydan dayağı

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılarak polise teslim edildi.

Olay, Kırıkkale Büyükşehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. tacizde bulundu. Kadının “imdat” çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını şahsın elinden kurtardı. Emre K.’ya meydan dayağıatan vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mert Alaş, Doutzen Kroes'e Türkçe öğretecek!
Mert Alaş, Doutzen Kroes'e Türkçe öğretecek!
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması!
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması!
Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda
Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda
Siyasilerden Mesut Özil'e destek
Siyasilerden Mesut Özil'e destek
Karayolları Genel Müdürü belli oldu
Karayolları Genel Müdürü belli oldu
Antalya organize sanayi bölgesinde yangın
Antalya organize sanayi bölgesinde yangın
İyi Parti milletvekilleri ortak imzayla Akşener’i aday gösterecek
İyi Parti milletvekilleri ortak imzayla Akşener’i aday gösterecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim