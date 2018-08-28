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Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

Pendik'te parkta silahla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tutuklandı.

Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

Pendik'te parkta silahla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tutuklandı.

28 Ağustos 2018 Salı 20:19
Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı

Pendik'te parkta silahla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tutuklandı.

Pendik'te çocuk parkında silahıyla ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.B, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. B.B, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

B.B. savcılık sorgusunun ardından "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.B'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, 2011 doğumlu H. D. adlı çocuğun 21 Ağustos'ta saat 13.50 civarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Penpark Sitesi’nin bahçesinde bulunduğu esnada sırtına isabet eden bir cisimle yaralandığının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda eylemin oluş biçimini ortaya çıkarmak amacıyla olay yerinde ayrıntılı inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, mağdur çocuğun tedavisinin ardından alınan beyanı ile tanıkların ifadeleri doğrultusunda olayın aynı bölgede mukim bir şahsın evinin camından silahla ateş etmesi sonucu gerçekleştiğine dair yeterli şüpheye ulaşılması üzerine şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığı, ayrıca olayda kullanılan silahın ele geçirilmesi amacıyla şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelinin savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "olası kastla yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandığı belirtilerek, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılıp eylemi gerçekleştiren kişi ve varsa olayda ihmali bulunan tüm kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmek üzere soruşturmaya titizlikle devam olunduğu bildirildi.

Şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli B.B'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, erkek kuaförü olduğunu ve bayram nedeniyle geç saatlere kadar çalıştığını, olay günü sabah saat 04.00 sıralarında ikametime geldiğini ve uyumak için istirahate çekildiğini anlattığı öğrenildi.

Kendisinin uyuduğu zaman diliminde anne ve babasının kurban kesmek maksadıyla evden ayrıldıklarını aktaran üpheli B.B'nin, "Öğle saatlerine doğru çocukların seslerine uyandım. Kalmakta olduğum odanın camını açarak çocukları sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım. Daha sonra işleri bitince annem babam eve geldi. Bana 'bahçede bir çocuk vurulmuş, sen mi vurdun? şeklinde annem soru sordu. Sitedekiler benim camıma doğru bağırdıkları için annem bana bu soruyu yöneltti. Ben de herhangi bir şey yapmadığımı söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir kimseyi yaralamadım. Tüfeğim veya silahım da yoktur. Kimseye de ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

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