"Parayı verin, adını silin"

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Fatih Terim önerisi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle tazminat cezası verildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da mahkemenin bu kararını değerlendirerek 'Fatih Terim hukuken haklı, etik açıdan haksızdır' dedi.

Terim'in bir spor adamına yakışmayacak şekilde davrandığı için görevine son verildiğini ifade eden Altaylı dikkat çeken bir öneride bulunarak Terim'in parasını verin, adını stadyumlardan silin önerisinde bulundu.



İşte Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;

Parayı verin, adını silin

BEKLENDİĞİ üzere Fatih Terim ile Federasyon arasındaki davada, yargı Terim'in yaklaşık 10 milyon TL tazminat almasına karar verdi.

Yani Federasyon, Terim'le olan sözleşmesine uymadığı gerekçesiyle bu parayı ödeyecek.

Karar hukukidir.

Karar yasaldır.

Karar hakçadır.

Ancak...

Her hukuki görünen kimi meseleler, etik açıdan doğru olmayabilir.

Bu da bu duruma iyi bir örnektir.

Terim hukuken haklı, etik açıdan ise haksızdır.

Bir spor adamına yakışmayacak şekilde hareket etmiştir.

Bu yüzden de görevine son verilmiştir.

Parasını istemek, sözleşmeden doğan hakkıdır.

Ama Türkiye'nin de etik dışı davranışları nedeniyle görevine son verilen bir teknik direktörün, üstüne bir de dava açmasına karşı onun adını stadyumlardan silme hakkı vardır.

Parası verilmelidir.

Adı statlardan silinmelidir! Tabii alacağı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlarsa o ayrı.

O zaman Terim'e edecek lafımız kalmaz.

Ha bir de unutmadan söyleyeyim.

Galiba yaşayan kişilerin adlarını bir yerlere vermemek daha iyi olacak.

Bazen hak etmediklerini gösterecek yanlışlar yapıyorlar.