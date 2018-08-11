banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı
AĞZINDA SAKLADIĞI JİLETLE KENDİNİ YARALADI
6 araç sürücüsü trafikten men edildi
6 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN...
Gönyeli'de hırsızlık
GÖNYELİ'DE HIRSIZLIK
Tabanca ile yakalandı
TABANCA İLE YAKALANDI
banner282

Papaz Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede yer aldı!

Akıncı Üssü Davası’na giren bir ifade FETÖ ile Evangelism tarikatı arasındaki bağı gün yüzüne çıkardı. FETÖ’cü Gökhan Erbağ, teröristbaşı Gülen’i ziyareti sırasında Sezai Şablak’ın Evangelistlerle irtibatlı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Papaz Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede yer aldı!

Akıncı Üssü Davası’na giren bir ifade FETÖ ile Evangelism tarikatı arasındaki bağı gün yüzüne çıkardı. FETÖ’cü Gökhan Erbağ, teröristbaşı Gülen’i ziyareti sırasında Sezai Şablak’ın Evangelistlerle irtibatlı olduğunu öğrendiğini anlattı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:11
Papaz Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede yer aldı!

Akıncı Üssü Davası’na giren bir ifade FETÖ ile Evangelism tarikatı arasındaki bağı gün yüzüne çıkardı. FETÖ’cü Gökhan Erbağ, teröristbaşı Gülen’i ziyareti sırasında Sezai Şablak’ın Evangelistlerle irtibatlı olduğunu öğrendiğini anlattı.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahremyapılanmasında “öğretmen” pozisyonunda görev yapan “ihsan” kod adlı Gökhan Erbağ'ın itirafları Akıncı Üssü Davası'na girdi.

EVANGELİSTLERLE BAĞLANTILI

Erbağ, Sezai Şablak'ın, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ajan papazAndrew Craig Brunson'un bağlı olduğu Evangelism tarikatı ile irtibatlı olduğunu ifadesinde belirtti.

Yine Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında baş bilgin olarak faaliyet yürüten Serhat kod adlı şahsın kardeşinin de ABD'de bir rahip ile dinlerarası diyalog kapsamında ilişkisinin olduğunu vurgulayan Erbağ, “Hatta doğan çocuğuna rahibe sormadan Meryem ismini vermesi, rahibin de bu durumdan rahatsız olması üzerine 'İsa efendimizi rüyamda gördüm, bu ismi önerdi' şeklinde cevap verdiğini söylemişti. Bu ve buna benzer birkaç örnek örgüt içerisinde konuşuluyordu. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, benim de dahil olduğum örgütün nasıl TSK'da bir mahrem yapılanması var ise Hristiyanlığın güçlü bir kolu olan Evangelizm içerisine de bir mahrem yapılanma ile sızmaya çalıştığını düşünmekteyim. Bu sayede Hristiyanlığın karar verici noktalarında etkin bir rol almayı planladığını düşünmekteyim' ifadelerini kullandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı
PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
Tüketici 'Nişasta Bazlı' İbaresini Etikette Görecek!
Tüketici 'Nişasta Bazlı' İbaresini Etikette Görecek!
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a 'tweet' eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a 'tweet' eleştirisi
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 26 yaralı
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 26 yaralı
Trump'a çok sert İncirlik uyarısı
Trump'a çok sert İncirlik uyarısı
Turizmin başkentinde yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Turizmin başkentinde yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bursa’da orman yangını! Dumanlar karayolunu kapladı
Bursa’da orman yangını! Dumanlar karayolunu kapladı
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “ABD, Türkiye’yi Tamamen Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıyadır“
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “ABD, Türkiye’yi Tamamen Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıyadır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim