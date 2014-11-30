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Papa Francıscus Türkiye'den Ayrıldı

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, saat 17.00'de askeri törenle Türkiye'den ayrıldı.

Papa Francıscus Türkiye'den Ayrıldı

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, saat 17.00'de askeri törenle Türkiye'den ayrıldı.

30 Kasım 2014 Pazar 16:46
Papa Francıscus Türkiye'den Ayrıldı
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FRANCISCUS, ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, saat 17.00'de askeri törenle Türkiye'den ayrıldı.

Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi'nde tedavi gören Ermeni Kilisesi Patriği Mesrob Mutafyan'ı ziyaret eden Papa ile beraberindeki heyet, buradan konvoy eşliğinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi.

Konukevinin kapısında Franciscus'u İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Konukevinde 20 dakika kalan Franciscus, buradan turkuaz halıda yürüdükten sonra durdu ve askeri kıtayı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Selamlamadan sonra uçağa geçen Franciscus'u Vali Şahin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve diğer ilgililer uğurladı.

Papa Franciscus ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Roma'ya hareket etti.

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