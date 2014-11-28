Papa Franciscus Türkiye'de

PAPA FRANCİSCUS, ESENBOĞA HAVAALANINDA ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

FRANCİSCUS, ŞEREF SALONU'NDA İNCE BELLİ BARDAKTA TÜRK ÇAYI İÇTİ

Katolik aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Esenboğa Havaalanı'nda askeri törenle karşılandı.

Papa ve beraberindeki heyeti taşıyan İtalya havayolları Alitalia'nın kendisine tahsis ettiği ve üzerinde Türkiye ve Vatikan bayrakları bulunan özel uçak ile Esenboğa Havaalanına geldi.

Papa Franciscus için havaalanında askeri kıta hazır bulundu. Papa'yı Ankara ziyareti boyunca kendisine eşlik edecek olan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Karşılamada, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi AntonioLucibello, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, sanatçı Serra Yılmaz ve öteki yetkililer de bulundu.

Papa Franciscus, uçaktan inişte ilk olarak Bakan Çavuşoğlu ardından diğer karşılama heyetiyle tokalaştı. Papa kendisi için hazır bulunan askeri kıtayı da selamladı.

Bu sırada Papa ile aynı uçakta gelen basın mensuplarının da uçaktan inerek görüntü aldığı görüldü.

İNCE BELLİ BARDAKTA TÜRK ÇAYI

Daha sonra Papa Franciscus ile Bakan Çavuşoğlu, Şeref Salonu'na geçerek burada bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Papa'nın ince belli bardakta Türk çayı içtiği ve konuşmaların sanatçı Serra Yılmaz tarafından çevrildiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından Şeref Salonu'ndan çıkan Papa Franciscus, kendisi için Cumhurbaşkanlığınca tahsis edilen Vatikan bayrağı flaması takılı ''SCV 1'' plakalı ''Passat'' marka araca bindi. Cumhurbaşkanlığı koruma araçları da Papa Franciscus'un aracına eşlik etti.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Papa'nın gelişi öncesinde Esenboğa Havalimanı girişinde araçlar kontrol edilerek içeri alındı. Büyükşeref Salonu çıkışında ve apronda Türkiye ve Vatikan bayrakları göndere çekildi.

Akreditasyon kartı olan basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için apronda ve Şeref Salonu kapısı karşısında bir bölüm ayrıldı. Havaalanında, çevik kuvvet birimleri ile Şeref Salonu binasının çatısında keskin nişancılar görev alırken, ambulanslar da hazır bulundu.

Papa için Cumhurbaşkanlığınca biri zırhlı olmak üzere iki ayrı makam aracı hazırlandı.

Öte yandan konvoyun geçeceği yol güzergahlarında üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Üst geçitlerde polisler bulunurken, polis helikopterleriyle de havadan denetim yapıldı.

Yaklaşık 2 bin 700 polisin görev aldığı öğrenilirken, binaların çatılarında keskin nişancıların bulunduğu görüldü. Protokolün geçeceği yol boyunca Türk ve Vatikan bayrakları asıldı.

Papa Franciscus'u taşıyan araç ve konvoyun trafikte yavaş ilerlediği, protokol yoluna çıkan tüm yolların trafiğe kapatılarak boşaltıldığı, yol kenarında bazı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştığı görüldü.

İLK ZİYARET ANITKABİR'E

Papa Franciscus, Türkiye'de 30 Kasım'a kadar çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

İlk ziyaretini Anıtkabir'e gerçekleştirecek Papa Franciscus'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Papa Franciscus, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşma yapacak. Karşılama töreni ve görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu da hazır bulunacak.

Papa, Diyanet İşleri Başkanlığını da ziyaret ederek Başkan Mehmet Görmez ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

İSTANBUL'DAKİ TEMASLAR

Papa Franciscus, Başkent'teki temaslarının tamamladıktan sonra 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

İstanbul'da Aya Sofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezecek olan Papa Franciscus, Şişli'deki Saint Esprit (Kutsal Ruh) Katolik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.

Papa, aynı gün Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme yapacak. Papa Franciscus ve Patrik Bartholomeos, daha sonra Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde dua edecek.

Papa Franciscus, ziyaretinin son günü 30 Kasım'da, tekar Fener Rum Patrikhanesi'ne gidecek ve Bartholomeos ile ortak bir deklarasyona imza atacak, birlikte öğle yemeği yiyecek.

İstanbul'daki temaslarının ardından Papa Franciscus, akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak.