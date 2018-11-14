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Pankreas Kanserine Karşı Etken Madde Geliştirildi

EGE ÜNİVERSİTESİNDE PANKREAS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE KULLANILACAK, DOKULARA ZARAR VERMEDEN KANSERLİ HÜCRENİN ÖLMESİNİ SAĞLAYAN ETKEN MADDE ELDE EDİLDİ

Pankreas Kanserine Karşı Etken Madde Geliştirildi

EGE ÜNİVERSİTESİNDE PANKREAS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE KULLANILACAK, DOKULARA ZARAR VERMEDEN KANSERLİ HÜCRENİN ÖLMESİNİ SAĞLAYAN ETKEN MADDE ELDE EDİLDİ

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Pankreas Kanserine Karşı Etken Madde Geliştirildi
EGE ÜNİVERSİTESİNDE PANKREAS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE KULLANILACAK, DOKULARA ZARAR VERMEDEN KANSERLİ HÜCRENİN ÖLMESİNİ SAĞLAYAN ETKEN MADDE ELDE EDİLDİ
İzmir, 14 Kasım 18 : Ege Üniversitesi (EÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsünde, pankreas kanserinin teşhisi ve tedavisinde kullanılacak etken madde geliştirildi.
EÜ\'den yapılan açıklamaya göre, Nükleer Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran ve EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Gündüz\'ün öncülük ettiği çalışma ekibi, anti-kanser nitelikli etken madde elde etti.
Pankreas kanserinin teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilecek etken maddenin diğer dokulara zarar vermeden kanserli hücrenin ölmesini sağladığı ifade edildi.
"NORMAL DOKULARDA OLUMSUZ BİR ETKİYE YOL AÇMIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Onaran, pankreas kanserinin teşhisi ve tedavisi zor bir tür olduğuna işaret ederek, pankreas kanserinin dünyada en çok rastlanan kanser türleri arasında 13\'üncü sırayı aldığına dikkati çekti.
Fatma Yurt Onaran, çalışmada pankreas kanserinin teşhisinde kullanılabilecek bir floresans özellikte bir madde sentezlediklerini aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bu maddeye bir de radyoaktif iyot bağlayarak hem nükleer görüntülemenin hem de floresan görüntülemenin yapılabileceği ajan geliştirdik. İkili görüntüleme yönteminin avantajı, her iki sistemden alınan veriler birleştirildiği için çok daha net bir görüntü elde edilmesidir. Bu etken madde, pankreas kanserine özel olduğu için normal dokularda olumsuz bir etkiye yol açmıyor. Bu madde aynı zamanda fotoaktif bir özelliğe sahiptir. Belirli bir dalga boyunda ışık uygulandığında oluşturduğu etki sayesinde etken madde kanserli hücrelerin ölmesine neden oluyor. Vücuda girdikten sonra herhangi bir bozulma söz konusu olmayan maddenin elde edilmesi de oldukça ekonomiktir."
Çalışma ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise dünya çapında bir buluşa imza atıldığını belirterek, üniversite olarak bu tür çalışmaların maddi ve manevi olarak yanında olduklarını ifade etti.
(AA/AK/ŞEB)

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