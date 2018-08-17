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PAEM'de yaş sınırı değişti

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne başvuracak adaylarda aranan yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi.

PAEM'de yaş sınırı değişti

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne başvuracak adaylarda aranan yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:15
PAEM'de yaş sınırı değişti

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne başvuracak adaylarda aranan yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte adaylara ilişkin aranan şartlar bölümünde yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi. Buna göre, PAEM'e başvuracak emniyet mensubu adaylarının sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 45 yaşından, emniyet mensubu olmayan adayların ise 30 yaşından gün almamış olmaları gerekecek.

Ayrıca söz konusu değişikle aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesinde yer alan şahsen müracaatta istenilen belgelere ilişkin birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi de yürürlükten kaldırıldı.

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