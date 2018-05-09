Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100781
ALTIN
182.160
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8520
EURO
5.1128
Sardu teminata bağlandı
SARDU TEMİNATA BAĞLANDI
Sahte emlakcı yakalandı
SAHTE EMLAKCI YAKALANDI
Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı
SAHTE TRANSKİRİPT İLE KAYIT YAPACAKTI
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ...
banner256
Flaş Haber
Eroğlu resmen aday
Kapat

Özyiğit, Ankara'da Saraç ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit ile görüştü. 

Özyiğit, Ankara'da Saraç ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit ile görüştü. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12
Özyiğit, Ankara'da Saraç ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit ile görüştü. 

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, Özyiğit ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. 

YÖK Başkanı Saraç ile Bakan Özyiğit, KKTC öğrencilerinin yurt sorunu başta olmak üzere yaşadığı sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Ayrıca son dönemde “KKTC'de üniversite kuran şirketlerin sayısının artması ve bunların getirdiği sorunlar ile yükseköğretim alanında yapılacak diğer işbirliği konularının” da etraflıca ele alındığı bildirildi. 

Ziyarette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de hazır bulundu.
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-İnce görüşecek
Erdoğan-İnce görüşecek
Kelliğe potansiyel tedavi umudu
Kelliğe potansiyel tedavi umudu
“Her 100 kişiden biri çölyak hastası“
“Her 100 kişiden biri çölyak hastası“
Kalın: “Bu karar bölgede istikrarsızlığı körükleyecek“
Kalın: “Bu karar bölgede istikrarsızlığı körükleyecek“
AB Büyükelçisinden Türkiye'ye Türk kahvesi ile mesaj
AB Büyükelçisinden Türkiye'ye Türk kahvesi ile mesaj
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting olabilir...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting olabilir...
Meltem Erkmen'in beyin ölümü gerçekleşti!
Meltem Erkmen'in beyin ölümü gerçekleşti!
Jandarma'da yeni dönem!
Jandarma'da yeni dönem!
Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı!
Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı!
Erdoğan:
Erdoğan: "kaybeden Amerika Olacaktır. Çünkü Yaptığınız Bir Anlaşmaya Sadık Kalmıyorsunuz"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim