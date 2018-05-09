Özyiğit, Ankara'da Saraç ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit ile görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, Özyiğit ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

YÖK Başkanı Saraç ile Bakan Özyiğit, KKTC öğrencilerinin yurt sorunu başta olmak üzere yaşadığı sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Ayrıca son dönemde “KKTC'de üniversite kuran şirketlerin sayısının artması ve bunların getirdiği sorunlar ile yükseköğretim alanında yapılacak diğer işbirliği konularının” da etraflıca ele alındığı bildirildi.

Ziyarette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

