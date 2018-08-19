Özel hastanede öldüren doğum! Şok iddialar…

7 aylık hamile kadın araştırma hastanesinden özel bir tıp merkezine sevk edildi. Özel tıp merkezi de sezaryenle doğumu yapıp durumu kritik olan bebeği 'Biz de yoğun bakım ünitesi yok' diye başka bir özel hastaneye gönderdi. Talihsiz bebek son durağında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmaya 'yoğun bakımı ünitesi olmayan' tıp merkezinin çalışanlarının ifadesi damga vurdu. Özel tıp merkezinin doktoru "Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bazı hekimler, anlaşmalı olarak çalıştığı bizim tıp merkezinde doğum yaptırıyorlar" dedi.

Üçüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayan Gulshat Saparova ve Serdar Yalçınkaya çifti, erken doğum ihtimali nedeniyle, doktorlarının önerisiyle doğumu bir araştırma hastanesinde gerçekleştirmeye karar verdi. Hamileliğinin 7. ayında sancısı başlayan ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran genç kadın, doğum için özel bir tıp merkezine sevk edildi. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesi olmadığı için başka bir hastaneye götürülen bebek hayatını kaybetti. Aile, hukuk mücadelesine başladı. İşte yürek burkan olayın hikayesi ve ailenin iddiası…

İLK OLARAK KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE GİTTİLER

İstanbul'da yaşayan ve birisi 2 diğeri 5 yaşında iki çocuk sahibi olan Gulshat Saparova (38) ve Serdar Yalçınkaya (40) çifti bir bebek daha bekliyordu. Zor bir hamilelik süreci geçiren genç kadın, erken doğum yapma ihtimali olduğu için doktorunun önerisiyle bir eğitim ve araştırma hastanesinde doğum yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, 29 haftalık hamileyken kanaması ve sancıları başlayan genç kadın, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Ailenin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.

HASTANE TIP MERKEZİNE, TIP MERKEZİ BAŞKA HASTANEYE GÖNDERDİ

Ailenin iddiasına göre, 11 Temmuz 2017 tarihinde, kadın doğum servisinde muayene olan genç kadına doğumun başladığı söylendi. Anne, kendisiyle birlikte 2 hamile kadın ile beraber ambulansla Sultangazi'deki özel bir tıp merkezine sevk edildi. 12 Temmuz gecesi ameliyathaneye alınan anne, sezaryen ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Aileye, 7 aylık ve 1 kilo 190 gram ağırlığında doğan bebeklerinin akciğerlerinin yeterince gelişmediği belirtilerek, tıp merkezinde bebek yoğun bakım ünitesi olmadığı söylendi. Bebek, doğduktan yaklaşık 1 saat sonra yarı açık kuvözde, yetişkin oksijen maskesi takılarak Bağcılar'daki başka bir özel hastaneye götürüldü.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan bebek, 2 gün hayata tutunabildi. Bebeğini kaybeden baba Serdar Yalçınkaya, bebeği tıp merkezine sevk eden Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğumun gerçekleştiği tıp merkezi ve doğumun ardından sevk edildikleri özel hastane yetkililerinden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Talihsiz bebek 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARININ İFADESİ ALINDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, doğumun gerçekleştiği özel tıp merkezinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan S.T. ve bebeğin Bağcılar’daki özel hastaneye sevki sırasında ambulansta bulunan hemşire G.A.'nın ifadesi alındı.

DOĞUMUNU YAPTIRMADIĞI BEBEĞİN RAPORUNU İMZALAMIŞ

Gündüz çalıştığı için gece gelen acil doğumlara katılmadığını anlatan Dr. S.T. ifadesinde, bebeğin doğumuna katılmadığını, doğumuna girmediği bebeğin de raporunu fark etmeden imzalamış olabileceğini söyledi.

ANLAŞTIKLARI HASTANELERE SEVK EDİYORLAR İDDİASI!

S.T. ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan bazı hekimlerin anlaşmalı olarak çalıştığı tıp merkezinde doğum yaptırdıklarını söyledi.Tıp merkezinde yeni doğan yoğum bakım ünitesi olmadığını belirten hemşire G.A. ise ifadesinde, bebeğin gelişimini tamamlayamamış olması ve erken doğum nedeniyle bebeğin sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

7 AYLIK HAMİLE KADINI ‘9 AYLIK HAMİLE' DİYEREK SEVK ETTİLER

Eşinin sancılarının başlaması üzerine gittikleri Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayenenin ardından özel bir tıp merkezine sevk edildiklerini anlatan Serdar Yalçınkaya, “Tıp merkezine geldiğimizde giriş işlemleri için yaklaşık 1 saat bekletildik. Ben bebeğin prematüre olduğunu söyledim. Doktorumuzun eşimin, bebek yoğun bakım ünitesi olan bir araştırma hastanesinde doğum yapmasını önerdiğini anlatmama rağmen sorun olmayacağını belirttiler. Ancak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayene evraklarına eşimin 9 aylık hamile olduğu yazılarak, tıp merkezine sevki yapılmış. Biz hastanede defalarca bebeğin 7 aylık olduğunu ve doğumun riskli olabileceğini anlatmaya çalıştık” dedi.

Ailenin hukuk mücadelesi sürüyor.