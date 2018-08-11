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Özel harekatçılar şehidin kanını yerde bırakmadı

Hakkari'de 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu.

Özel harekatçılar şehidin kanını yerde bırakmadı

Hakkari'de 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:34
Özel harekatçılar şehidin kanını yerde bırakmadı

Hakkari'de 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu.

Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK'lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat ekiplerinin ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist,sığındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

''İNTİKAM ALINMIŞTIR''
Operasyon, şehidin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyurularak 'şehidin kanı yerde kalmadı' dendi. Anonsta, 'Sayın 3310'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos'ta hain patlama sonucu şehit olan şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp intikamları alınmıştır' ifadelerine yer verildi. 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 15:35
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