Melih Gökçek'ten Turgut Özal paylaşımı

Melih Gökçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılında saygıyla andı...

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Özal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi.



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Turgut Özal'la beraber çekilen bir fotoğrafını paylaşarak 8. Cumhurbaşkanını saygıyla andı.



Gökçek, 'siyasette öğretmenimdi' dediği Turgut Özal için şu ifadeleri kullandı;

Resmi Twitter'da görüntüle