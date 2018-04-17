Melih Gökçek'ten Turgut Özal paylaşımı
Melih Gökçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılında saygıyla andı...
Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Özal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Turgut Özal'la beraber çekilen bir fotoğrafını paylaşarak 8. Cumhurbaşkanını saygıyla andı.
Gökçek, 'siyasette öğretmenimdi' dediği Turgut Özal için şu ifadeleri kullandı;
İbrahim Melih Gökçek ✔@06melihgokcek
SİYASETTE ÖĞRETMENİMDİ... ÖRNEK ALDIĞIM İNSANDI... ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM... CANI SIKILDIĞINDA ARARDI...
“MELİH YARIN BANA BİR PROGRAM DÜZENLE KEÇİÖREN’E GELİYORUM”...
SEVİNÇTEN UÇARDIM...
VEFATININ 25.YILINDA
TURGUT ÖZAL’I RAHMETLE ANIYORUM...
MEKÂNI CENNET OLSUN (amin)...