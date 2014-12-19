Öz Oğlu Sevgilisine Tecavüz Edince Öldürdü

Batman’a kaçan baba Avcı, 5 gün sonra polisi arayıp “Oğlumu öldürdüm. Teslim olmak istiyorum” dedi. Ardından da ev sahibini arayarak cesedin evde olduğunu bildirdi. Ev sahibinin aradığı polis de eve giderek çürümeye başlayan 26 yaşındaki Doğan Avcı’nın cesedini buldu.



Polisin Batman’da teslim aldığı Enver Avcı ifadesinde, “Beraber yaşadığım kadınla oğlumun evine geldik. Orada kalmaya başladık. Ben evde yokken oğlum tecavüz etmiş. Daha sonra da şantaj yaparak birlikte olmaya devam etmiş. Kadın durumu anlatınca cinnet getirdim ve sert bir cisimle kafasına vurmaya başladım. Doğan o sırada uyuyordu. Tepki bile veremedi. Sonra da evden çıktık” ded

Son Güncelleme: 19.12.2014 14:09