Öz Kızına 7 Yıl Boyunca Tecavüz Etti

Öz kızına 7 yıl boyunca tecavüz eden baba tutuklandı

Erzincan'da öz kızına 7 yaşından itibaren tecavüz eden baba yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi



Olay 11 Ocak'ta Erzincan'daki metruk bir evde meydan geldi.

İnönü Mahallesi'ndeki metruk bir eve bir kişinin küçük bir kız çocuğuyla girdiğini gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri evden gelen sesleri duymasının ardından kırık bir camdan içeri girerek M. A. (37) ve öz kızı olduğu öğrenilen D. A.'yı (14) buldu.

Ardından olay yerindeki baba M. A. gözaltına alınırken, öz kızı D. A. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.



YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Olayın ardından psikolog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu D. A., babasının kendisini 7 yaşından itibaren sürekli olarak ıssız yerlere götürerek cinsel istismarda bulunduğunu ve cep telefonundaki porno görüntülerini kendisine izlettirdiğini anlattığı öğrenildi.



"KIZIMI METRUK BİNAYA İHTİYACINI GİDERMESİ İÇİN GÖTÜRDÜM"

Erzincan'a 2 yıl önce taşınan ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen baba M. A. ise öz kızının ifadesindeki iddiaları reddederek, kızının metruk eve ihtiyacını gidermek için gittiğini daha sonra kızından bir süre haber alamaması üzerine kızına bakmak için eve girdiği sırada polislerin geldiğini ileri sürdü.

Baba M. A. "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Son Güncelleme: 13.01.2016 21:02