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Oyuncu Ahmet Kural, Savcılığa İfade Verdi

İstanbul, 5 Kasım 18 : Şarkıcı Sıla Gençoğlu\'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada,

Oyuncu Ahmet Kural, Savcılığa İfade Verdi

İstanbul, 5 Kasım 18 : Şarkıcı Sıla Gençoğlu\'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada,

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:38
Oyuncu Ahmet Kural, Savcılığa İfade Verdi

İstanbul, 5 Kasım 18 : Şarkıcı Sıla Gençoğlu\'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

Avukatı Sibel Aydın ile Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Ahmet Kural, burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Yaklaşık 1,5 saat ifade veren Kural, savcılıktan ayrılırken, adliye önünde bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kural,  konuyla ilgili açıklamalarını sadece resmi makamlara yapacağını belirttiğini ve bu doğrultuda da içeride ifadesini verdiğini anlatarak, "Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adım anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, herkesten özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." diye konuştu.

Ahmet Kural açıklama yaptığı sırada, adliye önünde bir davayla ilgili bekleyen İYİ Parti üyesi bir grup, hem gazetecileri hem de Kural\'ı protesto etti. Gazetecilerin kendileriyle ilgilenmediğinden yakınan partililer, Ahmet Kural\'a da tepki göstererek "Kadına şiddete hayır" sloganları attı.

OLAY

Sıla Gençoğlu\'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi\'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural\'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural\'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Ahmet Kural\'ı 5 Kasım Pazartesi günü "şüpheli" olarak ifade vermek üzere adliyeye çağırmıştı.

(AA/FG)

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