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Öyle Bir Halde Bulundu ki...

İstanbul Şişli’de, 57 yaşındaki Şenol İyiçalışkan, yalnız yaşadığı evinin penceresinden sarkmış halde ölü bulundu. Herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen İyiçalışkan’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Öyle Bir Halde Bulundu ki...

İstanbul Şişli’de, 57 yaşındaki Şenol İyiçalışkan, yalnız yaşadığı evinin penceresinden sarkmış halde ölü bulundu. Herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen İyiçalışkan’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

08 Aralık 2014 Pazartesi 16:10
Öyle Bir Halde Bulundu ki...
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Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki bir binanın penceresinde, saat 08.00 sıralarında hareketsiz bir kişi olduğu yönünde polise ihbar geldi. Belirtilen adrese giden ekipler, penceredeki kişinin çağrılarına cevap vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi. Polis, eve giremeyince, komşularının yardımıyla şahsın yakınlarına ulaştı. Kapı açıldıktan sonra inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, evde yalnız yaşayan Şenol İyiçalışkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı ilk incelemede ağzından kan gelen İyiçalışkan’ın vücudunda herhangi bir darp, kesici ve ateşli silahla yaralama izine rastlanılmadı. Yakınları, İyiçalışkan’ın herhangi bir hastalığı bulunmadığını da belirtti. Rahatsızlandıktan sonra hava almak için pencereye çıktığı ve bu sırada hayatını kaybettiği tahminlerinde bulunulan İyiçalışkan’ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İyiçalışkan’ın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. 
Son Güncelleme: 08.12.2014 16:11
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