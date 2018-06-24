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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

24 Haziran 2018 Pazar 06:45
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

DİYARBAKIR'DA SEÇİM İÇİN 9 BİN 400 POLİS GÖREV YAPIYOR

Diyarbakır, Siirt ve Van'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine götürdü.
Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

Van Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu'ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları ve seçim görevlileri yine helikopterle alınıp ilçe merkezine taşınacak.

DİYARBAKIR'DA SEÇİM İÇİN 9 BİN 400 POLİS GÖREVDE

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla Diyarbakır'da 9 bin 400 polis ile 8 bin 443 jandarma görev yapacak.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alınan önlemler kapsamında kentte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 bin 400 polis görevlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 768 sandık bölgesindeki bin 178 sandıkta oy kullanacak 270 bin 650 seçmen ile sandık başkanları, sandık üyeleri, müşahitler ve sandıkların kurulacağı okulların güvenliklerini, 8 bin 443 jandarma personeli ile sağlayacak.

Personele, 76 zırhlı araç, 18 devriye müdahale aracı ve 13 jandarma trafik timiyle destek verilecek.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 10:08
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