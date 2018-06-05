Ovit Tüneli’nin açılış tarihi belli oldu

Tamamlandığında Türkiye’nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak Ovit Tüneli, 13 Haziran’da açılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Yazıcı, Rize'yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine bağlayacak Ovit Tüneli'nin açılış tarihini paylaştı.

Yazıcı, "Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider. Ama Ovit Tüneli'nin açılışını 13 Haziran günü Cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

138 yıllık hayal

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılırken, tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

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